Motif Pembunuhan Sopir di Pekanbaru Terungkap, Pelaku Ternyata Rekan Kerja
jpnn.com, PEKANBARU - Polisi mengungkap motif di balik pembunuhan sopir ekspedisi berinisial HS yang ditemukan tewas dalam kondisi terikat dan dilakban dalam mobil box ekspedisi di Jalan SM Amin, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru.
Korban ternyata dibunuh oleh rekan kerjanya sendiri, FG yang diduga menjadi otak pelaku dalam kasus pembunuhan berencana tersebut.
Aksi keji itu dilatarbelakangi motif ekonomi, yakni keinginan pelaku untuk menguasai dan menggelapkan muatan barang ekspedisi yang sedang diangkut.
Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Muharman menjelaskan awalnya FG yang bekerja bersama korban dalam perjalanan pengiriman barang dari Medan menuju Lampung berencana menggelapkan muatan ekspedisi.
Namun, rencana tersebut ditolak oleh korban HS. Penolakan itu membuat FG menyusun skenario perampokan palsu dengan melibatkan sejumlah pelaku lainnya.
“Karena korban tidak mau bekerja sama menggelapkan barang, tersangka FG bersama pelaku lain merencanakan seolah-olah terjadi aksi perampokan,” kata Muharman, Minggu (24/5.
Dalam menjalankan rencananya, FG diduga bersekongkol dengan ZN dan AN.
Ketiganya diduga mengikat serta melakban tubuh korban yang akhirnya meninggal dunia.
Polisi mengungkap motif di balik pembunuhan sopir ekspedisi berinisial HS yang ditemukan tewas dalam kondisi terikat dan dilakban dalam mobil box ekspedisi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pembunuhan Sopir yang Diikat dan Dilakban di Pekanbaru Terungkap, 2 Pelaku Ditangkap
- Listrik Mati Total, Pekanbaru Gelap Gulita
- Avanza Tabrak U-Turn di Tol Permai, 2 Korban Tewas dan 6 Luka Berat
- Hutan Ekoriparian Unilak Pekanbaru Diduga Digunduli, Pembukaan Lahan Disorot
- Heboh Kawasan Ekoriparian Digunduli untuk Bibit Sawit, Ini Kata Pihak Unilak
- Dua Pekan Berlalu, Kasus Pembunuhan Sopir Truk di Pekanbaru Masih Misterius