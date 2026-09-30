Motif Pembunuhan Wakil Rektor ITB Indonesia Terungkap, Bukan Asmara
jpnn.com - Polisi mengungkap motif pembunuhan Wakil Rektor II ITB Indonesia Kabanjahe Aspira Surbakti.
Dua tersangka pembunuhan dosen perempuan itu sudah ditangkap, yakni berinisial AD dan RS.
Kapolres Karo AKBP Febriandi Haloho menyebut tersangka AD dan RS telah merencanakan pencurian di rumah korban.
Kedua tersangka bahkan sudah memantau aktivitas korban selama sekitar dua bulan sebelum terakhir.
"Mereka tahu korban tinggal seorang diri dan memiliki barang serta kendaraan mewah," kata Kapolres, Selasa (29/9/2026)
Tersangka AD dan RS ditangkap tim gabungan Polres Karo, Tim Jatanras Polda Sumatera Utara, dan Polrestabes Medan di kawasan Jermal, Kota Medan.
Dari hasil penyidikan diketahui bahwa kedua tersangka merupakan mantan buruh bangunan yang pernah bekerja di kompleks perumahan tempat korban tinggal.
Hal itu membuat tersangka mengetahui kondisi lingkungan tempat tinggal korban.
Polisi mengungkap motif pembunuhan perempuan yang berstatus Wakil Rektor II ITB Indonesia Kabanjahe Aspira Surbakti. Pelaku berangkat naik travel dari Medan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pembunuhan Wakil Rektor ITB Indonesia Berawal dari Pencurian Terencana
- Wali Kota Farhan Minta Polisi Tangkap Pencuri Kotak Traffic Light di Bandung
- Terekam CCTV, Pelaku Pencurian Rumah di Talang Jambe Ditangkap
- Diduga Dipicu Dendam Lama, Pria di Bandung Tega Habisi Nyawa Ibu Tiri
- Operasi Sikat I Musi 2026 Ungkap 18 Kasus 3C, 17 Orang Jadi Tersangka
- Wanita di Bandung Tewas Bersimbah Darah, Diduga Ditusuk Anak Tiri