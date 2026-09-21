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Motif Pria Tendang Wanita di Mal Senayan City

Motif Pria Tendang Wanita di Mal Senayan City
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Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya (kanan) saat ditemui di Polda Metro Jaya, Senin (21/9/2026). ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Polisi mengungkap motif sementara aksi seorang pria yang menendang seorang wanita di Mal Senayan City, Jakarta Pusat.

Pelaku RS (44) ditangkap jajaran kepolisian di daerah Penjaringan, Jakarta Utara.

Menurut polisi, RS mengaku menendang korban lantaran merasa terganggu dengan keberadaannya.

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"Kesimpulan sementara yang kami dapatkan terhadap motif bahwa pelaku merasa terganggu dengan keberadaan korban," kata Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, Senin.

Anom menjelaskan meski motif awal telah didapatkan dari hasil pemeriksaan saksi dan tersangka, penyidik tetap membuka peluang untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan atau psikologis terhadap pelaku.

"Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyebab tindakan impulsif penganiayaan yang dilakukan di ruang publik tersebut," katanya.

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Anom menyebutkan tersangka berinisial RS (44) sebelumnya ditangkap jajaran kepolisian di daerah Penjaringan, Jakarta Utara, dan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya sejak Sabtu (19/9).

Saat ini, penyidik tengah melengkapi berkas perkara untuk segera dikoordinasikan dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Polisi mengungkap motif sementara aksi seorang pria yang menendang seorang wanita di Mal Senayan City, Jakarta Pusat.

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