Motif Satpam SPPG Membunuh Melvi Sukarelawan MBG Terungkap, Pelaku Biadab!
jpnn.com - Polisi mengungkap motif RRP (25), satpam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membunuh Indo Melvi Yunandatia yang bekerja sebagai sukarelawan program Makan Bergizi Gratis di Kelurahan Padang Serai, Kota Bengkulu.
Menurut Kapolresta Bengkulu Kombes Rahmat Hidayat, pelaku membunuh perempuan itu lantaran ingin memerkosa korban.
"Untuk RPP yang merupakan karyawan di SPPG Kelurahan Padang Serai telah ditetapkan sebagai tersangka. Hasil penyelidikan yang telah dilakukan, tersangka ingin memerkosa korban," kata Kombes Rahmat di Bengkulu, Kamis (17/9/2026).
Kronologi kejadian berawal pada Senin (14/9/2026) dini hari pukul 02.30 WIB, saat korban Indo Melvi Yunandatia akan bekerja di SPPG Padang Serai, Kota Bengkulu.
Dalam perjalanan, korban bertemu dengan tersangka RRP di Jalan Kampung Bahari.
Kemudian tersangka meminta bantuan korban untuk membantu mendorong motornya yang mogok di rumahnya.
Tersangka kembali melintas di sekitar lokasi kejadian hingga dua kali guna memastikan kondisi aman serta tidak dilintasi masyarakat.
Nah, saat di jalan menuju SPPG Padang Serai, tersangka mengajak korban untuk berhubungan badan, namun langsung ditolak Melvi.
Polisi mengungkap motif RRP (25), satpam SPPG membunuh Indo Melvi Yunandatia yang merupakan sukarelawan MBG. Begini kebiadaban pelaku.
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