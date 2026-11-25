jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Kenyamanan di balik kemudi sering kali ditentukan oleh hal-hal kecil, seperti tekstur bahan, jok empuk, hingga kejernihan alunan musik.

Memahami kebutuhan tersebut, Kia Sales Indonesia memperkenalkan Motion Plus Edition untuk dua model andalannya: All-new Carens dan New Sonet.

Edisi spesial ini hadir membawa napas lebih mewah ke dalam kabin, tanpa meninggalkan karakter utama masing-masing mobil.

"Melalui Motion Plus Edition, kami ingin menghadirkan sentuhan premium pada Carens dan Sonet," ungkap VP Commercial Kia Sales Indonesia Welly Nugroho, di ICE BSD, Tangerang.

Begitu pintu dibuka, perubahan paling terasa langsung menyapa lewat Premium Leather Package.

Seluruh jok kini dibalut material kulit premium dengan detail jahitan rapi, berpadu manis dengan lingkar kemudi berlapis kulit yang mantap digenggam.

Tak cuma memanjakan mata dan sentuhan, urusan telinga juga mendapat perhatian serius.

Keduanya kini dibekali racikan audio dari JBL. Pada All-new Carens, hadir JBL 2-way Front Speaker + Tweeter lengkap dengan JBL Digital Sound Processor (DSP) yang membuat vokal dan nada tinggi lebih hidup.