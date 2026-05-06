Motivasi Kurniawan setelah Bawa Timnas Indonesia Gebuk China di Piala Asia U-17

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia membuka perjuangan pada AFC U-17 Asian Cup 2026 dengan kemenangan melawan China.

Berlaga di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Selasa (5/5) Matthew Baker dan kawan-kawan menang dengan skor tipis 1-0.

Gol kemenangan Garuda Muda di laga ini dicetak melalui Keanu Sanjaya pada menit ke-87.

Pelatih Timnas Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto menyambut positif hasil yang diraih anak asuhannya.

Juru taktik kelahiran 13 Juli 1976 itu menilai bahwa anak asuhannya belajar banyak dari dua pertemuan sebelumnya menghadapi tim Negeri Tirai Bambu.

Tercatat pada dua laga uji coba skuad Garuda Muda telan kekalahan dengan skor 0-7 dan 2-3 dari China.

“Alhamdulillah tiga poin yang sangat penting. Namun, perayaan kemenangan cukup saja karena masih ada pertandingan lainnya yang menentukan.”

“Semoga rencana yang sudah disusun berjalan lancar. Kami mohon terus dukungan dan doa masyarakat,” ujar pria asal Magelang tersebut.