Motivasi Semen Padang Melawan Persib Bisa 200 Persen

jpnn.com - PADANG - Juara bertahan sekaligus pemimpin klasemen Super League Persib Bandung bertandang ke kandang Semen Padang pada pekan ke-26 Super League.

Semen Padang vs Persib digelar di Stadion Gelora Haji Agus Salim atau biasa dikenal GHAS, Padang, Minggu (5/4) malam WIB.

Buat Semen Padang, laga melawan Persib hadir setelah klub yang menyandang julukan Kabau Sirah (Kerbau Merah) itu memenangi laga tandang di markas PSBS Biak di pekan ke-25.

Laga pekan ke-25 itu sendiri merupakan pertandingan pertama Semen Padang bersama pelatih baru, Imran Nahumarury.

Jadi, buat Imran, Semen Padang vs Persib merupakan laga pertama dia di GHAS sebagai pelatih tuan rumah.

Sementara itu, buat Persib, pertempuran di Padang hadir setelah Maung Bandung gagal memetik kemenangan di laga sebelumnya (1-1 vs Borneo FC).