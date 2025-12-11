menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Motivasi Utama Pemilik Mobil Listrik Bukan Soal Lingkungan, Tetapi..

Motivasi Utama Pemilik Mobil Listrik Bukan Soal Lingkungan, Tetapi..

Motivasi Utama Pemilik Mobil Listrik Bukan Soal Lingkungan, Tetapi..
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi penjualan mobil listrik. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/rwa.

jpnn.com, JAKARTA - Pemilik mobil listrik di Indonesia mayoritas berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah atas yang sebelumnya telah memiliki mobil konvensional.

Temuan itu disampaikan firma hubungan masyarakat dan komunikasi ID COMM dalam riset bertajuk “Menuju Era Mobil Listrik: Sejauh Mana Indonesia Siap” yang dirilis di Jakarta, Kamis.

“Semuanya sudah punya mobil konvensional dulu. Mobil listrik bukan mobil pertama. Ini menunjukkan pengguna EV masih didominasi kelompok menengah atas,” ujar Pendiri sekaligus Direktur ID COMM, Asti Putri.

Baca Juga:

Riset yang dilakukan melalui wawancara dengan konsumen, pelaku industri, media massa, dan analisis kebijakan kendaraan listrik sepanjang 2025 itu menunjukkan adanya perubahan perilaku konsumen, tetapi belum mencerminkan perluasan pasar.

“Transisi ini lebih memperlihatkan pergeseran perilaku, bukan ekspansi pasar. Informasi ini penting bagi seluruh pemangku kepentingan otomotif,” kata Asti.

Motivasi Utama: Ekonomi, Bukan Lingkungan

Baca Juga:

Studi ID COMM mengungkap motivasi ekonomi menjadi alasan terbesar konsumen beralih ke mobil listrik.

Biaya operasional yang lebih rendah serta insentif pajak menjadi pemicu utama.

Studi ID COMM mengungkap motivasi ekonomi menjadi alasan terbesar konsumen beralih ke mobil listrik, bukan soal lingkungan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co