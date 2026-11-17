jpnn.com, ITALIA - Persaingan pasar sepeda motor naked tampaknya akan semakin menarik melalui kehadiran Moto Morini Corsaro 750.

Motor asal Italia itu dipersiapkan untuk meramaikan segmen motor sport naked dengan menawarkan karakter desain khas Eropa dan performa buas.

Moto Morini berencana memperkenalkan Corsaro 750 kepada publik sekaligus memasarkannya melalui jaringan diler resmi pada 2027 mendatang.

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Motor sport naked itu bahkan disebut-sebut akan menjadi penantang Ducati Monster di segmen naked bike kelas menengah karena menawarkan mesin V-twin 750 cc.

Visordown pada Senin, melaporkan bahwa Corsaro 750 mengusung konfigurasi mesin dua silinder V-twin 90 derajat yang membedakannya dari sejumlah sepeda motor kelas menengah yang umumnya menggunakan mesin parallel-twin.

Selain itu, motor tersebut akan membawa teknologi counter-rotating crankshaft atau poros engkol yang berputar berlawanan arah dengan roda.

Teknologi tersebut dirancang untuk mengurangi gaya giroskopik mesin, sehingga dapat membantu meningkatkan karakteristik pengendalian sepeda motor.

Dari sisi performa, mesin Corsaro 750 mampu menghasilkan tenaga hingga 95 hp.