Moto3 2026: Veda Ega Tak Mau Berhenti di Podium, AS Jadi Target Berikutnya

jpnn.com - Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menatap penuh keyakinan seri ketiga Moto3 2026 yang bakal digelar di Amerika Serikat.

Meski akan menghadapi lintasan yang belum pernah dijajal sebelumnya, rider berusia 17 tahun itu justru datang dengan kepercayaan diri tinggi.

Circuit of the Americas (COTA) menjadi arena baru bagi Veda, sama seperti pengalaman sebelumnya saat mengaspal di Brasil.

Namun, adaptasi cepat yang dia tunjukkan pada dua seri awal menjadi modal penting untuk kembali bersaing di barisan depan.

"Sirkuit ini memang belum pernah saya coba. Namun, saya akan berusaha cepat memahami dan memberikan performa terbaik," jelasnya.

Performa Veda memang tak bisa dipandang sebelah mata. Pada seri pembuka di Thailand, dia langsung finis di posisi lima besar.

Tak berhenti di situ, pembalap binaan Honda Team Asia tersebut mencetak sejarah dengan meraih podium di Brasil, sebuah pencapaian yang belum pernah ditorehkan rider Indonesia di ajang Grand Prix.

Hasil itu membuat kepercayaan dirinya melonjak drastis. Veda kini merasa punya kapasitas untuk bersaing dengan para pembalap top di kelas Moto3.