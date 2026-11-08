Moto3 Qatar: Aksi Memukau Veda Ega, Start P14 Finis 4
jpnn.com, QATAR - Darah para pencinta balap Indonesia dibuat berdesir sepanjang laga Moto3 Qatar 2026 di Sirkuit International Lusail, Minggu (8/11).
Memulai dari urutan ke-14 saat start, Veda Ega Pratama menampilkan aksi comeback yang sungguh menguras emosi.
Langkah Veda dari baris kelima sama sekali tak mudah. Sejak bendera start dikibarkan, dia langsung tancap gas, merayap perlahan menembus rapatnya barisan pembalap.
Persaingan di lintasan gurun itu begitu ganas. Insiden senggolan antarpembalap hingga hukuman long lap penalty mewarnai jalannya balapan.
Veda sendiri terus dipaksa berduel sengit melawan nama-nama tangguh seperti Joel Kelso, Eddie O'Shea, hingga Hakim Danish.
Ritme balapan berjalan laksana roller coaster. Veda sempat melesat ke posisi lima, terlempar lagi ke urutan delapan, hingga terdesak ke posisi tujuh menjelang lap-lap akhir.
Namun, pemuda Indonesia ini tak sedikit pun kehilangan fokus.
Saat Hakim Danish melebar di putaran pamungkas akibat tekanan tinggi, Veda dengan cerdik memanfaatkan celah sempit itu.
Memulai dari urutan ke-14 saat start Moto3 Qatar, Veda Ega Pratama menampilkan aksi comeback yang sungguh menguras emosi.
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