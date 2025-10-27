MotoGP 2025: Ban Bocor Hancurkan Mimpi Francesco Bagnaia di Negeri Jiran

jpnn.com - Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia harus menelan pil pahit di MotoGP Malaysia 2025.

Harapan Pecco -sapaan Bagnaia- meraih kemenangan di Sirkuit Sepang, Kuala Lumpur, Minggu (26/10/2025), sirna setelah mengalami kebocoran ban belakang di tengah balapan.

Ban Bocor Hentikan Dominasi Bagnaia

Padahal, segala sesuatunya berjalan cukup sempurna di awal. Bagnaia start dari posisi terdepan dan tampil percaya diri setelah menjuarai sprint race sehari sebelumnya.

Baca Juga: Pecco Bagnaia Raih Pole Position MotoGP Malaysia 2025

Akan tetapi, dominasi Bagnaia mulai goyah sejak lap ke-12. Dia merasa ada yang tidak beres dengan grip motornya, hingga tekanan ban belakang terus menurun dan membuatnya kehilangan kecepatan.

"Sayangnya, tahun ini kami sedikit kurang beruntung. Berdasarkan data, ban belakang bocor sejak lap ke-12, dan setiap putaran tekanannya terus berkurang," ucap Bagnaia dilansir Crash.

Bagnaia Gagal Finis

Meski sempat berjuang keras menahan posisi, pembalap berusia 28 tahun itu akhirnya menyerah.

Kondisi makin memburuk pada lap ke-17 hingga Bagnaia memutuskan untuk kembali ke garasi Ducati dan tidak melanjutkan balapan.

"Saya pikir awalnya hanya kehilangan grip biasa. Namun, setelah tekanan ban makin turun, motornya benar-benar sulit dikendalikan."