MotoGP 2025: Ducati Tak Terbendung! Dominasi Mutlak Bikin Rival Hanya Jadi Penonton
jpnn.com - Dominasi Ducati pada MotoGP 2025 kian terasa tak terbendung.
Bukan hanya menguasai lintasan melalui para pembalapnya, tim asal Italia itu juga memimpin di dua klasemen penting, konstruktor dan tim.
Dominasi Mutlak Ducati
Di klasemen konstruktor, Ducati tampil sebagai penguasa tunggal dengan torehan 768 poin, unggul sangat jauh dari rival terdekatnya, Aprilia, yang tertahan di posisi kedua.
Gap 350 poin ini menggambarkan betapa superiornya performa motor Desmosedici sepanjang musim.
Sistem penilaian untuk konstruktor hanya mengambil nilai dari satu pembalap terbaik di setiap seri. Mekanisme ini justru mempertegas konsistensi Ducati.
Hal ini karena performa konsisten yang ditunjukkan Marc Marquez selaku pemenang MotoGP 2025.
Ducati Tetap Jadi Penguasa di Klasemen Tim
Sementara itu, persaingan di klasemen tim juga menghadirkan cerita serupa. Ducati kembali berada jauh di depan.
Ducati Lenovo Team memimpin dengan perolehan 835 poin, hasil kontribusi stabil Marc Marquez dan Francesco Bagnaia sepanjang musim.
MotoGP 2025 dikuasai Ducati dari semua lini. Ketahui detail dominasi konstruktor dan tim yang membuat rival sulit mengejar.
