JPNN.com » Olahraga » Moto GP » MotoGP 2025: Francesco Bagnaia Kehilangan Arah dengan Ducati?

MotoGP 2025: Francesco Bagnaia Kehilangan Arah dengan Ducati?

Pecco Bagnaia. Foto: Lluis Gene/AFP

jpnn.com - Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia menghadapi masa sulit dalam perjalanannya di MotoGP 2025.

Rider asal Italia itu secara terbuka mengaku belum menemukan solusi atas penurunan performanya.

Penampilan Menurun Drastis

Padahal, dalam tiga musim sebelumnya, Pecco -sapaan Bagnaia- selalu menjadi kandidat kuat Juara Dunia.

Pecco bahkan menyegel status kampiun MotoGP 2022 dan 2023.

Namun, musim ini pembalap berusia 28 tahun itu seolah kehilangan jati dirinya.

Dua hasil tanpa poin di MotoGP Indonesia dan Australia membuat posisinya makin terpuruk.

Di sisi lain, gelar Juara Dunia MotoGP 2025 sudah dipastikan menjadi milik Marc Marquez.

Pecco Bagnaia Tertekan

Kondisi tersebut semakin menambah tekanan bagi Bagnaia yang kini tengah mencari titik balik dalam dua seri tersisa.

