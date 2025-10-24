MotoGP 2025: Kapan Marc Marquez Kembali ke Lintasan? Ducati Akhirnya Buka Suara
jpnn.com - Perjalanan Marc Marquez di MotoGP 2025 resmi berakhir lebih cepat dari yang diharapkan.
Ducati mengumumkan bahwa sang Juara Dunia harus menepi hingga seri penutup di Valencia karena cedera bahu kanan yang belum sepenuhnya pulih.
MotoGP 2025 Berakhir untuk Marc Marquez
Dalam pernyataan resmi pada Kamis (23/10/2025), Ducati menyebut hasil pemeriksaan medis terakhir menunjukkan kondisi Marquez belum memungkinkan untuk kembali ke lintasan.
Pembalap berjuluk The Baby Alien itu dipastikan absen di MotoGP Portugal, Valencia, serta tes pascamusim di Sirkuit Ricardo Tormo pada 18 November mendatang.
"Setelah menjalani evaluasi terbaru, tim medis menyarankan Marc (Marquez,red) untuk tidak memaksakan diri."
"Proses pemulihan berjalan normal, tetapi bahu kanannya belum siap menanggung beban penuh," tulis Ducati.
Insiden di Mandalika Merubah Segalanya
Cedera bahu kanan Marquez merupakan buntut dari kecelakaan yang dialaminya di MotoGP Indonesia 2025 beberapa bulan lalu.
Meski sempat menjalani operasi dan menunjukkan progres positif, dokter menyarankan agar rider asal Spanyol itu benar-benar beristirahat untuk menghindari risiko cedera berulang.
