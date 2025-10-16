menu
MotoGP 2025: Kecelakaan di Mandalika Berbuah Pahit, Musim Marc Marquez Resmi Tamat?

MotoGP 2025: Kecelakaan di Mandalika Berbuah Pahit, Musim Marc Marquez Resmi Tamat?
Marc Marquez di Sirkuit Mandalika. Foto: Sonny Tumbelaka/AFP

jpnn.com - Apakah ini akhir musim yang tak diinginkan bagi Marc Marquez? Sang kampiun MotoGP 2025 harus naik meja operasi setelah mengalami retak tulang belikat kanan akibat kecelakaan di Sirkut Mandalika.

Operasi yang dilakukan pada Senin (13/10/2025) di Spanyol itu berjalan sukses.

Marquez Diprediksi Absen Hingga Akhir Musim

Namun, kabar dari tim medis justru membawa nada muram bagi penggemar MotoGP.

Dokter Pedro Luis Ripoll memprediksi Marquez membutuhkan waktu pemulihan setidaknya 16 pekan atau empat bulan sebelum kembali menunggangi motor.

"Ini cedera dengan prognosis yang baik, tetapi pemulihan penuh akan memakan waktu sekitar 16 minggu," ujar Ripoll dilansir Crash.

Kembali di Musim Depan

Dengan sisa empat seri balapan di Australia, Malaysia, Portugal, dan Valencia, harapan melihat Marquez kembali ke lintasan musim ini praktis pupus.

Pembalap Ducati itu baru bisa kembali beraksi pada tes pramusim MotoGP 2026 di Sepang, Malaysia, Februari mendatang.

Insiden di Mandalika

Musibah ini berawal dari insiden di lap pertama MotoGP Indonesia 2025. Saat itu, motor Marquez ditabrak dari belakang oleh Marco Bezzecchi.

Apakah kecelakaan di Mandalika menjadi akhir musim Marc Marquez di MotoGP 2025? Simak pengakuan dokter.

