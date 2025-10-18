menu
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » MotoGP 2025: Kutukan Cedera Belum Berakhir, Jorge Martin Gagal Tampil di Sepang

MotoGP 2025: Kutukan Cedera Belum Berakhir, Jorge Martin Gagal Tampil di Sepang

Jorge Martin. Foto: motogp

jpnn.com - Petualangan Jorge Martin di musim MotoGP 2025 tampaknya belum juga menemukan titik terang.

Juara dunia musim lalu itu dipastikan absen di MotoGP Malaysia 2025 di Sirkuit Sepang akhir Oktober mendatang.

Jorge Martin Dipastikan Absen di Malaysia

Kabar mengecewakan ini dikonfirmasi oleh Aprilia Racing pada Jumat (17/10/2025).

Aprilia menyebut Martin masih dalam tahap pemulihan cedera bahu yang didapat sejak kecelakaan di Motegi, beberapa pekan lalu.

"Jorge Martin dipastikan melewatkan seri ke-20 bertajuk Petronas Grand Prix Malaysia akhir pekan depan,” tulis pernyataan resmi Aprilia Racing.

Musim Buruk Jorge Martin

Sejak kecelakaan di Motegi, Martin sudah melewatkan tiga seri beruntun, yakni Jepang, Indonesia, dan Australia.

Musim 2025 seakan menjadi mimpi buruk bagi Martin. Dari 20 seri yang dijadwalkan, pembalap asal Spanyol itu baru tampil dalam enam balapan.

Belum diketahui apakah Jorge Martin akan mampu kembali ke lintasan untuk dua seri terakhir musim ini.

