menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » MotoGP 2025: Marc Marquez Akui Pernah Salah Besar, Kini Balas dengan Juara Dunia

MotoGP 2025: Marc Marquez Akui Pernah Salah Besar, Kini Balas dengan Juara Dunia

MotoGP 2025: Marc Marquez Akui Pernah Salah Besar, Kini Balas dengan Juara Dunia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Marc Marquez berhasil menjadi juara MotoGP 2025. Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon.

jpnn.com - Air mata Marc Marquez pecah. Finis kedua MotoGP Jepang 2025 sudah cukup untuk mengunci gelar Juara Dunia di Sirkuit Motegi, Minggu (28/9/2025).

Namun, yang menjadi sorotan bukan hanya trofi, melainkan luapan emosi The Baby Alien yang tak kuasa dibendung.

Air Mata Sang Juara

Dalam wawancara seusai balapan, Marquez berbicara dengan nada terbata-bata.

Baca Juga:

Dia mengaku sulit menahan perasaan setelah melalui perjalanan panjang yang penuh lika-liku, termasuk cedera parah dan masa-masa sulit yang hampir membuat kariernya meredup.

"Aku ingin mengingat semua yang telah kulalui. Itu sangat sulit, benar-benar sulit. Namun, sekarang aku bangga bagaimana gelar ini kembali jadi bagian dari hidupku,” ucap Marquez.

Mengakui Kesalahan, Bangkit dengan Perjuangan

Pembalap asal Spanyol itu juga tidak menutup-nutupi kegagalannya di masa lalu. Marquez mengakui pernah membuat kesalahan besar yang hampir menghancurkan kariernya.

Baca Juga:

Meski begitu, semangat untuk terus berjuang membuatnya bisa kembali bangkit hingga menorehkan catatan bersejarah.

"Aku sempat jatuh, melakukan kesalahan besar, tetapi aku berjuang, berjuang, dan berjuang. Hari ini aku menang lagi, dan itu rasanya luar biasa," katanya.

Marc Marquez tak kuasa menahan haru usai juara dunia MotoGP 2025. Dia mengaku pernah lakukan kesalahan besar, tetap bangkit dan kini kembali ke puncak kejayaan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI