MotoGP 2025: Marc Marquez Samai Catatan Emas Valentino Rossi
Marc Marquez mencium motornya seusai menjadi juara MotoGP 2025. Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon.

jpnn.com - MotoGP 2025 kembali menorehkan sejarah. Marc Marquez akhirnya sejajar dengan sang legenda, Valentino Rossi.

Hasil itu didapat setelah Marquez finis di urutan kedua MotoGP Jepang di Sirkuit Motegi, Minggu (28/9/2025).

Sejajar dengan Valentino Rossi

Posisi runner up sudah cukup bagi Marquez untuk mengunci Juara Dunia musim ini. The Baby Alien kini mengoleksi tujuh trofi MotoGP, jumlah yang sama dengan Valentino Rossi.

Tak hanya di kelas premier, catatan Marquez makin unik karena menyamai total raihan Rossi di kelas bawah.

Rossi maupun Marquez sama-sama pernah menjadi juara di kelas 125cc dan 250cc (atau Moto2 untuk era Marquez), sebelum naik ke kasta tertinggi.

Marquez tercatat menjadi kampiun MotoGP pada 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2025, sedangkan Rossi mengukir gelarnya pada 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, dan 2009.

Marquez Tak Kuasa Tahan Haru

Seusai balapan, Marquez tak mampu menyembunyikan emosi. Dia menyebut gelar ketujuh ini bukan sekadar angka, melainkan jawaban dari perjalanan penuh luka dan kesalahan besar yang pernah dia alami.

"Aku pernah melakukan kesalahan besar. Namun, aku terus berjuang, berjuang, berjuang, akhirnya menang lagi. Itu luar biasa,” kata Marquez.

