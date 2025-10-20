MotoGP 2025: Pertamina Enduro VR46 Mengaum di Australia, Diggia Bikin Kejutan

jpnn.com - Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonnio tampil luar biasa di MotoGP Australia 2025.

Diggia finis kedua dalam main race di Sirkuit Phillip Island, Minggu (19/10/2025).

Balapan penuh drama itu sempat didominasi Pedro Acosta dan Raul Fernandez. Namun, Diggia menunjukkan ketenangan luar biasa.

Rider asal Italia itu menyalip Acosta pada lap ke-19, dan terus mempertahankan kecepatannya hingga garis finis di belakang Fernandez yang keluar sebagai juara.

Hasil ini terasa manis bagi Diggia dan Pertamina VR46. Bukan hanya karena finis di posisi dua, tetapi juga karena ini merupakan podium tertinggi mereka sepanjang musim 2025

Sebelumnya, pencapaian terbaik Diggia hanyalah finis ketiga di MotoGP Amerika dan GP Italia.

Diggia berhasil mengalahkan Marco Bezzecchi dan Alex Marquez, yang masing-masing harus puas finis di posisi ketiga dan keempat.

Fabio Di Giannantonio kini menempati peringkat ketujuh klasemen sementara MotoGP 2025 dengan koleksi 196 poin.