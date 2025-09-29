menu
MotoGP 2025: Reaksi Menyentuh Marc Marquez Seusai Menyamai Torehan Valentino Rossi

Marc Marquez berhasil menjadi juara MotoGP 2025. Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon.

jpnn.com - Marc Marquez akhirnya bisa bernapas lega. Finis kedua di MotoGP Jepang 2025 sudah cukup untuk memastikan dirinya menjadi Juara Dunia.

Hasil ini mengantar Marquez meraih gelar Juara Dunia ke-9 sepanjang kariernya, tujuh di antaranya di kelas MotoGP.

Pencapaian tersebut membuatnya resmi menyamai rekor sang legenda sekaligus rival, Valentino Rossi.

Namun, di balik angka-angka itu, Marquez memilih berbicara dari hati. Dia mengaku terharu bisa disejajarkan dengan nama besar Rossi, sosok yang dia kagumi sejak kecil.

"Bagi saya, ini seperti mimpi. Valentino Rossi adalah sosok yang dahulu saya kagumi, lalu menjadi rival di lintasan."

"Kini saya berada di level yang sama dengannya. Itu adalah kebahagiaan dan kehormatan luar biasa," ujar Marquez dikutip dari Motosan.

Dari Idola Jadi Rival, Kini Sejajar

Komentar Marquez itu mengingatkan publik akan perjalanan panjangnya. Dari seorang bocah yang mengidolakan Rossi, hingga kemudian terlibat rivalitas sengit dengan ikon MotoGP asal Italia tersebut.

Kini, Marquez bukan hanya mengejar, tetapi sudah berdiri sejajar dengan sang legenda.

Marquez menyalip bayang-bayang cedera, kini berdiri sejajar dengan Valentino Rossi. Bagaimana perasaan sang juara dunia 2025 itu?

