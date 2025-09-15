MotoGP 2025: Rekor Jorge Martin Tumbang, Marc Marquez Berlari Menuju 600 Poin
jpnn.com - Marc Marquez kembali menunjukkan dominasinya di lintasan MotoGP. Kemenangan di seri San Marino bukan hanya menambah koleksi trofi, tetapi juga melahirkan rekor baru.
The Baby Alien menegaskan statusnya sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa.
Rekor Marc Marquez
Podium pertama di Misano membuat Marquez kini mengoleksi 512 poin. Catatan itu melampaui rekor milik Jorge Martin yang musim lalu finis sebagai juara dunia dengan 508 poin.
Torehan ini resmi menjadikan Marquez sebagai pemegang rekor poin terbanyak dalam satu musim MotoGP.
Namun, cerita belum selesai. Dengan masih tersisa enam seri ke depan, peluang Marquez untuk mencatatkan angka yang lebih fenomenal terbuka lebar.
Potensi Menembus 600 Poin
Jika mampu menjaga konsistensinya, pembalap asal Spanyol itu bisa menembus 600 poin, bahkan mendekati ambang fantastis 700 poin.
Musim ini, Marquez sempat meraih kemenangan beruntun dalam tujuh seri, dengan 10 di antaranya finis terdepan. Artinya, skenario sapu bersih di enam seri tersisa bukanlah sesuatu yang mustahil.
Kini, sorotan tertuju pada MotoGP Jepang 2025 di Motegi pada 26–28 September mendatang.
