MotoGP 2025: Setelah Luka di Mandalika, Marc Marquez Tersenyum dari Meja Operasi

MotoGP 2025: Setelah Luka di Mandalika, Marc Marquez Tersenyum dari Meja Operasi

MotoGP 2025: Setelah Luka di Mandalika, Marc Marquez Tersenyum dari Meja Operasi
Marc Marquez di Sirkuit Mandalika. Foto: Sonny Tumbelaka/AFP

jpnn.com - Juara dunia MotoGP 2025 Marc Marquez akhirnya memberikan kabar terbaru seusai menjalani operasi bahu kanan di Madrid, Senin (13/10/2025).

Cedera itu didapat dalam insiden dramatis di Sirkuit Mandalika ketika Marquez terlibat senggolan dengan pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi.

Meski rasa sakit masih membekas, Marquez justru tampil optimistis dan penuh semangat setlah naik meja operasi.

"Operasi selesai, semuanya berjalan baik. Terima kasih atas semua pesan dan dukungan Anda," tulis Marquez pada media sosialnya di instagram.

Marquez seolah tak ingin cedera di penghujung musim merusak momen kemenangan besar yang baru saja diraihnya bersama Ducati Lenovo.

Akibat insiden tersebut, Marquez harus absen di dua seri berikutnya, yakni MotoGP Australia dan Malaysia.

Ducati pun menunjuk pembalap penguji, Michele Pirro untuk menggantikan sang juara dunia di Phillip Island.

Bagi Marquez, operasi kali ini bukan sekadar proses penyembuhan fisik, tetapi ujian mental dan keteguhan hati seorang juara.

