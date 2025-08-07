MotoGP 2025: Siapa Bisa Mengalahkan Marc Marquez? Pembalap Ini Punya Jawabannya

jpnn.com - Pembalap Tech3 Maverick Vinales menyebut sosok yang bisa mengalahkan Marc Marquez pada MotoGP 2025.

Vinales menyebut hanya ada satu sosok yang bisa mengalahkan Marc Marquez, yakni Marquez sendiri.

Sejak bergabung dengan Ducati pada awal 2025, Marquez menemukan kembali kebahagiaannya. Dia tampil dominan dan menutup paruh pertama musim sebagai pemuncak klasemen.

Marc Marquez di Mata Maverick Vinales

Di mata Vinales, Marquez adalah pembalap terbaik musim ini. Dia bahkan menilai performa Marquez bersama Ducati jauh lebih hebat dibanding ketika masih membela Honda.

"Dia punya paket terbaik dan bisa memacu motor hingga 90 persen, sedangkan sebelumnya harus mendorong sampai batas maksimal dengan Honda," ucap Vinales dilansir Motosan.

Menurut pembalap asal Spanyol itu, motor Desmosedici GP25 membuat Marquez makin tak terbendung.

"Bersama Ducati, tidak peduli seberapa keras Anda memacu, apakah tinggi atau pendek, ringan atau berat, semuanya bisa berjalan lancar. Mereka bisa mengerahkan seluruh bakatnya," ucap Vinales.

Siapa yang Bisa Mengalahkan Marquez?

Soal siapa yang bisa mengalahkan Marquez, Vinales menyebut hanya Marc sendiri yang bisa melakukan.