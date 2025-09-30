MotoGP 2025: VR46 Racing Team Persembahkan Livery Spesial untuk Indonesia

jpnn.com - Pertamina Enduro VR46 Racing Team menghadirkan kejutan istimewa menjelang MotoGP Indonesia 2025.

Tim balap milik legenda hidup Valentino Rossi itu resmi meluncurkan livery khusus bernuansa merah putih lengkap dengan sentuhan motif batik khas Indonesia.

Peluncuran dilakukan di Jakarta, Selasa (30/9/2025), dengan Rossi sendiri turut hadir menyaksikan momen bersejarah tersebut.

Simbol Cinta VR46 untuk Indonesia

Kuda besi yang akan ditunggangi Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli tampil berbeda, menonjolkan nuansa nasionalisme Indonesia.

Direktur Utama PT Pertamina Lubricants Werry Prayogi menyebut kolaborasi ini sebagai bentuk kecintaan VR46 Racing Team terhadap Indonesia.

“Tim ini mencintai Indonesia, dan kami ingin bersama VR46 membawa nama Pertamina ke panggung dunia,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Tim VR46 Uccio Salucci menyebut race MotoGP Indonesia 2025 di Sirkuit Mandalika merupakan momen spesial.

Menurutnya, Mandalika bukan sekadar sirkuit, melainkan sudah seperti rumah kedua bagi tim asal Tavullia, Italia tersebut.