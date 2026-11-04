MotoGP 2026: 19 Pembalap Menolak ke Qatar, 3 Nama Ini Punya Sikap Berbeda

jpnn.com - MotoGP Qatar 2026 masih menyisakan tanda tanya terkait keikutsertaan sejumlah pembalap.

Sebanyak 19 rider sebelumnya telah menandatangani surat yang mendesak penyelenggara untuk membatalkan balapan di Sirkuit Lusail.

Namun, tidak semua pembalap mengambil sikap serupa. Tiga nama ternyata tidak ikut membubuhkan tanda tangan dalam surat yang ditujukan kepada pihak MotoGP tersebut.

Informasi tersebut diungkap jurnalis asal Spanyol, Mela Chercoles. Dia menyebut Marco Bezzecchi, Ai Ogura, dan Johann Zarco sebagai tiga pembalap yang tidak menandatangani surat tersebut.

Dalam surat itu, para pembalap meminta penyelenggara memberikan jaminan tanggung jawab penuh apabila terjadi insiden selama GP Qatar atau memilih membatalkan seri tersebut.

Persoalan makin rumit setelah Yamaha memutuskan mundur dari balapan dengan alasan mengikuti rekomendasi perjalanan perusahaan.

Pihak MotoGP pun dikabarkan mengancam akan memberikan sanksi olahraga kepada Yamaha maupun pembalap yang melakukan aksi boikot.

Bezzecchi dan Ogura Punya Pandangan Berbeda

Perbedaan sikap di antara para pembalap makin terlihat setelah Bezzecchi dan Ogura menyampaikan pandangan masing-masing.