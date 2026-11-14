MotoGP 2026: Absen di Qatar, Yamaha Lolos dari Sanksi Olahraga, Denda Mengintai

jpnn.com - Keputusan Yamaha tidak mengikuti seri MotoGP 2026 di Qatar tetap membawa konsekuensi

Meski tidak terancam hukuman olahraga dari Federasi Balap Motor Internasional (FIM), pabrikan asal Jepang itu harus menghadapi denda finansial akibat pelanggaran kewajiban komersial bersama Dorna.

Presiden FIM Jorge Viegas menjelaskan bahwa regulasi saat ini belum menyediakan dasar untuk menghukum tim atau pembalap yang melewatkan sebuah seri dalam kondisi seperti yang dialami Yamaha.

Yamaha Terhindar dari Hukuman Olahraga

Hal itu menjadi alasan Yamaha tidak bisa dikenai sanksi olahraga atas keputusannya melewatkan balapan di Qatar.

Viegas menyebut FIM tidak memiliki landasan regulasi untuk memberikan hukuman kepada pembalap maupun tim dalam situasi tersebut.

"Regulasi yang kami miliki tidak mencantumkan hukuman olahraga bagi pembalap yang absen dari sebuah balapan. Karena itu, pernyataan sebelumnya mengenai kemungkinan sanksi tidak sesuai dengan aturan FIM," ucapnya.

Kendati demikian, dia mempertimbangkan kemungkinan penyempurnaan regulasi supaya kejadian serupa memiliki ketentuan yang lebih tegas pada masa depan.

Kontrak Komersial Jadi Dasar Denda

Meski tidak mendapat hukuman dari FIM, Yamaha tetap berhadapan dengan kewajiban lain yang telah disepakati bersama Dorna.