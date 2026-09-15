MotoGP 2026: Acosta Buat Keputusan Mengejutkan Saat Ganggu Marquez di Misano

jpnn.com - Pedro Acosta sebenarnya sempat membuka peluang untuk memberi tekanan kepada Marc Marquez pada MotoGP San Marino 2026.

Pembalap Red Bull KTM itu akhirnya puas finis ketiga di Misano.

Padahal, beberapa lap sebelum bendera finis dikibarkan, Acosta sempat memangkas jarak dengan Marc Marquez hingga 1,687 detik.

Kecepatan tersebut membuat Acosta berpeluang memberi tekanan lebih besar kepada Marquez yang berada di posisi terdepan.

Roda Depan Jadi Peringatan

Namun, keputusan Acosta berubah setelah mengalami momen menegangkan di Tikungan 7.

Roda depan motornya sempat mengalami lock-up. Acosta kemudian menilai memaksakan diri mengejar Marquez bukan pilihan bijak karena posisi ketiga masih berada dalam kendalinya.

"Saya langsung mengubah pendekatan setelah roda depan mengalami masalah di Tikungan 7. Dari situ saya memilih untuk lebih tenang," ucapnya.

Podium Jadi Pilihan

Acosta juga melihat jaraknya dengan Fermin Aldeguer di belakang cukup aman.