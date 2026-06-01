MotoGP 2026: Ada Satu Hal yang Membuat Marc Marquez Tersenyum di Mugello

jpnn.com - Marc Marquez belum mampu bersaing dalam perebutan podium saat tampil di MotoGP Italia 2026.

Namun, pembalap Ducati Lenovo itu justru pulang dari Mugello dengan perasaan optimistis.

Marquez menuntaskan balapan utama di Sirkuit Mugello, Minggu (31/5/2026), dengan menempati posisi ketujuh.

Hasil tersebut memang belum mencerminkan performa terbaiknya setelah kembali dari masa pemulihan cedera.

Sebelumnya, The Baby Alien harus menepi dalam dua seri beruntun, yakni MotoGP Prancis dan MotoGP Catalunya.

Karena itu, fokus utama Marquez di Mugello bukan hanya mengejar hasil, melainkan juga mengukur respons tubuhnya setelah menjalani operasi.

Marquez merasa ada perkembangan yang cukup signifikan, terutama pada bagian lengan yang selama ini menjadi perhatian utama.

"Buat saya, hasil terpenting akhir pekan ini ialah rasa kebas yang sebelumnya sering muncul kini sudah tidak saya rasakan lagi di lengan," ucapnya.