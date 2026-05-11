MotoGP 2026: Ai Ogura Akhiri Dahaga Panjang Asia

jpnn.com - Ai Ogura mencuri perhatian pada balapan MotoGP Prancis 2026 yang berlangsung di Sirkuit Le Mans, Minggu (10/5/2026).

Pembalap Trackhouse Racing itu tampil impresif hingga mampu finis di posisi ketiga.

Hasil tersebut terasa istimewa karena bukan hanya menjadi pencapaian terbaik Ogura sejak naik ke MotoGP, tetapi juga mengakhiri penantian panjang Asia untuk kembali melihat wakilnya berdiri di podium.

Sebelumnya, terakhir kali pembalap Asia naik podium MotoGP terjadi pada 2012, ketika Katsuyuki Nakasuga finis sebagai runner up di Valencia.

Kini, setelah 14 tahun berlalu, Ogura sukses memutus dahaga tersebut.

Ogura pun melengkapi dominasi motor Aprilia di Le Mans, menemani Jorge Martin dan Marco Bezzecchi yang finis di posisi pertama dan kedua.

Namun, perjalanan Ogura menuju titik ini tidak mudah. Setelah naik ke MotoGP dengan status juara dunia Moto2 2024, rider berusia 25 tahun itu sempat kesulitan beradaptasi pada musim debutnya.

Kini, performanya mulai menunjukkan peningkatan. Podium di Le Mans menjadi bukti bahwa pembalap Jepang itu makin nyaman bersaing di level tertinggi.