MotoGP 2026: Alex Marquez Baru Sadar Seberapa Dekat Dirinya dengan Maut
jpnn.com - MotoGP Catalunya 2026 ternyata meninggalkan kenangan pahit bagi Alex Marquez.
Pembalap Gresini Racing itu mengaku baru benar-benar menyadari betapa fatal kecelakaan yang dialaminya setelah melihat ulang rekaman insiden tersebut.
Crash horor itu terjadi pada balapan utama MotoGP Catalunya 2026, 17 Mei lalu. Saat itu, Alex sebenarnya tampil cukup menjanjikan setelah sehari sebelumnya sukses memenangi sprint race.
Namun situasi berubah drastis pada lap ke-12. Alex terlibat kontak dengan Pedro Acosta sebelum kehilangan kendali dan terjatuh di sisi lintasan.
Motor Ducati miliknya hancur akibat benturan hebat, sedangkan Alex langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan intensif.
Insiden tersebut membuat adik kandung Marc Marquez itu mengalami cedera serius pada tulang selangka serta ruas tulang leher C7 hingga harus menjalani operasi.
Hampir dua pekan setelah kejadian, Alex mulai menjalani proses pemulihan. Rider berusia 30 tahun tersebut mengaku momen paling emosional justru terjadi ketika dirinya menonton ulang kecelakaan tersebut.
"Saat tiba di rumah sakit, sekitar pukul setengah empat sore, ingatan saya mulai kembali sedikit demi sedikit."
Alex Marquez akhirnya menceritakan detik-detik setelah kecelakaan horor di MotoGP Catalunya 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Harus Menepi, Alex Marquez Mengaku Sangat Kecewa
- MotoGP Italia 2026: Marc Marquez Comeback, tetapi Ada Satu Syarat
- Marc Marquez Dapat Izin Ikut FP1 MotoGP Italia, Cek Jadwal
- MotoGP Italia 2026: Marc Marquez Kasih Kode Keras soal Balapan di Mugello
- MotoGP Italia 2026: Alex Marquez Tumbang, Sosok Ini Jadi Pengganti
- MotoGP Italia 2026: Ducati Raja Mugello, Bisakah Aprilia Mematahkan Kutukan?