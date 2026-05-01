MotoGP 2026: Alex Marquez Buka Kartu, Ducati Masih Punya Banyak PR, Apa Itu?

Performa Ducati pada awal kalender MotoGP 2026 belum sepenuhnya memuaskan.

Pabrikan asal Italia itu harus bekerja ekstra keras untuk mengejar dominasi Aprilia yang tampil lebih konsisten.

Dari empat seri awal, Aprilia berhasil meraih tiga kemenangan. Adapun Ducati baru sekali merasakan podium pertama.

Namun, hal itu didapat dari pembalap tim satelet Gresini Racing, yakni Alex Marquez.

Kemenangan itu hadir pada seri keempat pada MotoGP Spanyol 2026 yang berlangsung di Jerez.

Meski sempat memberi harapan, hasil tersebut belum cukup menutupi sejumlah kekurangan yang masih dirasakan tim.

Upaya mencari solusi langsung dilakukan lewat sesi tes yang digelar sehari setelah balapan.

Sejumlah komponen baru dicoba, terutama di sektor aerodinamika untuk mendongkrak performa motor.