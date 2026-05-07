MotoGP 2026: Alex Marquez Mulai Mengancam, Gresini Justru Pilih Menahan Diri

jpnn.com - Penampilan Alex Marquez pada awal MotoGP 2026 mulai memunculkan pembicaraan soal peluangnya menjadi juara dunia.

Namun, Gresini Racing masih belum ingin terburu-buru membahas kans tersebut.

Manajer tim Michele Masini menilai perjalanan musim masih terlalu panjang.

Menurutnya, Gresini lebih fokus menjaga performa Alex Marquez tetap stabil di setiap seri.

Masini menyebut masih banyak balapan yang harus dilalui, terutama seri-seri di luar Eropa yang dinilai akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai kekuatan para pebalap musim ini.

"Menurut saya, saat ini masih terlalu cepat untuk membicarakan itu."

"Kami ingin melihat bagaimana jalannya beberapa balapan berikutnya, khususnya seri di luar Eropa, sebelum bisa memberikan penilaian yang lebih pasti," tegasnya.

Masini juga mengingatkan bahwa persaingan MotoGP musim ini sangat ketat karena banyak pembalap tampil kompetitif.