MotoGP 2026: Alex Marquez Naik Meja Operasi, Ada Kabar Penting dari Tim Medis

jpnn.com - Pembalap Gresini Racing Alex Marquez telah menjalani operasi bahu setelah menyelesaikan MotoGP Malaysia 2026.

Prosedur medis tersebut menjadi bagian dari upayanya untuk memulihkan kondisi fisik sebelum kembali beraksi di lintasan.

Alex memutuskan melewatkan MotoGP Qatar demi menjalani tindakan medis. Pembalap asal Spanyol itu berharap bisa kembali mengaspal saat seri Portugal yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan November.

Operasi dilakukan di Rumah Sakit Ruber Internacional, Madrid.

Tim medis menangani sejumlah masalah yang masih mengganggu kondisi fisiknya, termasuk melepas perangkat penyangga tulang pada tulang selangka kanan dan tangan kirinya.

Selain itu, Alex juga menjalani prosedur artroskopi untuk mengatasi peradangan pada bahu kanan.

Kabar Baik Setelah Operasi

Alex mengabarkan bahwa seluruh rangkaian operasi berlangsung sesuai rencana. Tidak ada kendala medis yang muncul selama prosedur tersebut.

"Operasi berjalan dengan baik dan tidak ditemukan komplikasi. Sekarang saya sudah berada di rumah untuk menjalani masa pemulihan," tulis Alex pada media sosialnya di X.