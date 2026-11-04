menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » MotoGP 2026: Alex Marquez Naik Meja Operasi, Ada Kabar Penting dari Tim Medis

MotoGP 2026: Alex Marquez Naik Meja Operasi, Ada Kabar Penting dari Tim Medis

MotoGP 2026: Alex Marquez Naik Meja Operasi, Ada Kabar Penting dari Tim Medis
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Alex Marquez di kejauhan. Foto: Lluis Gene/AFP

jpnn.com - Pembalap Gresini Racing Alex Marquez telah menjalani operasi bahu setelah menyelesaikan MotoGP Malaysia 2026.

Prosedur medis tersebut menjadi bagian dari upayanya untuk memulihkan kondisi fisik sebelum kembali beraksi di lintasan.

Alex memutuskan melewatkan MotoGP Qatar demi menjalani tindakan medis. Pembalap asal Spanyol itu berharap bisa kembali mengaspal saat seri Portugal yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan November.

Baca Juga:

Operasi dilakukan di Rumah Sakit Ruber Internacional, Madrid.

Tim medis menangani sejumlah masalah yang masih mengganggu kondisi fisiknya, termasuk melepas perangkat penyangga tulang pada tulang selangka kanan dan tangan kirinya.

Selain itu, Alex juga menjalani prosedur artroskopi untuk mengatasi peradangan pada bahu kanan.

Baca Juga:

Kabar Baik Setelah Operasi

Alex mengabarkan bahwa seluruh rangkaian operasi berlangsung sesuai rencana. Tidak ada kendala medis yang muncul selama prosedur tersebut.

"Operasi berjalan dengan baik dan tidak ditemukan komplikasi. Sekarang saya sudah berada di rumah untuk menjalani masa pemulihan," tulis Alex pada media sosialnya di X.

Pembalap Gresini Racing Alex Marquez telah menjalani operasi bahu setelah menyelesaikan MotoGP Malaysia 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI