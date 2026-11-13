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MotoGP 2026: Ancaman Pensiun Maverick Vinales, Ini Penyebabnya

MotoGP 2026: Ancaman Pensiun Maverick Vinales, Ini Penyebabnya
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Maverick Vinales. Foto: Jose Jordan/AFP

jpnn.com - Masa depan Maverick Vinales di MotoGP kini berada dalam ketidakpastian

Pembalap Tech3 KTM itu bahkan membuka kemungkinan mengakhiri kariernya apabila hasil pemeriksaan terbaru menunjukkan cedera bahunya belum mengalami perkembangan positif.

Cedera tersebut menjadi persoalan serius bagi Vinales sejak mengalami kecelakaan pada MotoGP Jerman 2025. Meski sudah berulang kali berusaha kembali ke lintasan, kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih.

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Situasi itu membuat pembalap asal Spanyol tersebut kesulitan menunjukkan performa terbaiknya sepanjang musim 2026.

Hasil Pemeriksaan Bahu Jadi Penentu

Vinales dijadwalkan menjalani pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui kondisi terkini bahunya. Hasil pemindaian tersebut akan menjadi dasar baginya untuk menentukan langkah selanjutnya.

Jika ditemukan kerusakan yang belum pulih, Vinales tidak ingin memaksakan diri melanjutkan karier balapnya.

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"Apabila pemeriksaan menunjukkan masih ada bagian yang mengalami kerusakan, saya memilih untuk mengakhiri semuanya," ucapnya.

Rider berusia 31 tahun itu juga mengaku tidak menikmati situasi ketika harus tampil jauh dari kemampuan terbaiknya.

Maverick Vinales mempertimbangkan pensiun dari MotoGP 2026. Apa penyebabnya? Simak di sini.

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