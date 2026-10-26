MotoGP 2026: Aprilia Bersyukur Balapan Australia Batal, Jorge Martin Ketiban Berkah

jpnn.com - Pembatalan balapan utama MotoGP Australia 2026 ternyata membawa keuntungan tersendiri bagi Aprilia.

Tim asal Noale, Italia tersebut masih bisa menjaga peluang Jorge Martin dalam perebutan gelar juara dunia setelah seri di Sirkuit Phillip Island tidak dapat dilanjutkan akibat cuaca buruk.

Balapan yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu (25/10/2026) pagi WIB itu terpaksa ditiadakan karena kondisi cuaca mengganggu jarak pandang helikopter medis.

Situasi tersebut membuat penyelenggara tidak dapat menjamin prosedur keselamatan yang diperlukan untuk menggelar balapan.

Keputusan ini memang mengecewakan para pembalap. Apalagi, MotoGP Australia 2026 menjadi seri terakhir yang digelar di Phillip Island sebelum kejuaraan berpindah ke Adelaide mulai musim depan.

Aprilia Merasa Diuntungkan

Namun, dari sudut pandang Aprilia, pembatalan tersebut memberikan dampak berbeda. Jorge Martin yang tidak bisa tampil akibat cedera pergelangan tangan tidak kehilangan poin tambahan dari Marc Marquez dalam balapan utama.

Martin mengalami retak pada pergelangan tangan setelah insiden dalam sesi sprint race sehari sebelumnya. Sementara itu, Marquez berpeluang memperlebar jarak di klasemen jika mampu meraih kemenangan dalam balapan utama.

Kini, Marquez masih mengoleksi 365 poin, unggul 10 angka atas Martin. Dengan empat seri tersisa, persaingan untuk memperebutkan gelar juara dunia MotoGP 2026 masih terbuka.