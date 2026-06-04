MotoGP 2026: Aprilia Kirim 'Tantangan' Terbuka kepada Marc Marquez

jpnn.com - Di tengah dominasi Aprilia pada awal musim MotoGP 2026, tim asal Noale itu justru melemparkan 'tantangan' terbuka kepada Marc Marquez.

Kesuksesan terbaru datang saat MotoGP Italia berlangsung di Sirkuit Mugello, akhir pekan lalu. Aprilia tampil perkasa dengan menempatkan dua pembalapnya di posisi terdepan.

Marco Bezzecchi sukses menyentuh garis finis lebih dulu, sedangkan Jorge Martin melengkapi pesta Aprilia lewat posisi kedua.

Di sisi lain, perhatian Aprilia tidak hanya tertuju pada kemenangan tersebut. Mereka juga terus memantau perkembangan Marc Marquez yang baru comeback setelah absen dalam dua seri akibat proses pemulihan cedera.

Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan di posisi ketujuh. Meski sudah kembali ke lintasan, performa Marquez dinilai belum menggambarkan statusnya sebagai juara bertahan MotoGP.

Dominasi Aprilia pada awal musim pun tidak lepas dari kondisi Marquez yang masih berusaha menemukan kembali performa terbaiknya. Hingga tujuh seri pertama, Aprilia telah mengoleksi lima kemenangan grand prix.

Manajer tim Aprilia Paolo Bonora mengaku senang dengan perkembangan motor RS-GP musim ini. Menurutnya, kemenangan di Mugello menjadi bukti bahwa proyek yang sedang mereka bangun bergerak ke arah yang tepat.

"Kami sangat bahagia. Mugello adalah trek yang belum pernah memberi kami kemenangan sebelumnya, sehingga hasil ini sangat spesial. Ini menunjukkan bahwa peningkatan yang kami lakukan pada motor berjalan sesuai harapan," ucapnya.