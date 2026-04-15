MotoGP 2026: Aprilia Melaju Kencang, Marc Marquez Bongkar Fakta yang Jarang Disorot

MotoGP 2026: Aprilia Melaju Kencang, Marc Marquez Bongkar Fakta yang Jarang Disorot

Marc Marquez. Foto: Lillian Suwanrumpha/AFP

jpnn.com - Aprilia tampil menggila di awal MotoGP 2026, tetapi bagi Marc Marquez, ini bukan cerita baru.

Pembalap Ducati itu bahkan sudah membaca potensi tersebut sejak jauh sebelum musim dimulai.

Dalam tiga seri pembuka, Aprilia tampil begitu solid. Marco Bezzecchi menjadi bintang dengan menyapu bersih kemenangan, yang mengantarnya ke posisi teratas klasemen sementara.

Sementara itu, performa Ducati justru belum sesuai harapan.

Marquez yang kini menghuni posisi kelima menjadi wakil terbaik dari pabrikan asal Italia tersebut.

Melihat situasi tersebut, Marquez menegaskan bahwa dominasi Aprilia bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba.

Pembalap asal Spanyol itu merasa tren peningkatan performa tim asal Noale tersebut sudah terbaca sejak sebelumnya.

"Bagi saya tidak mengejutkan. Sejak akhir musim lalu kami sudah melihat arah perkembangan mereka (Aprilia, red)," ucap Marquez.

Dominasi Aprilia di MotoGP 2026 membuat banyak pihak terkejut, tetapi Marc Marquez punya pandangan berbeda.

