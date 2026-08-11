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MotoGP 2026: Aprilia Menggila Selepas Jeda, Marc Marquez Mulai Kehilangan Pijakan?

MotoGP 2026: Aprilia Menggila Selepas Jeda, Marc Marquez Mulai Kehilangan Pijakan?
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Pembalap Aprilia menguasai MotoGP Inggris 2026. Foto: AFP/Glyn KIRK.

jpnn.com - Aprilia langsung menunjukkan taringnya setelah MotoGP 2026 kembali bergulir.

Sirkuit Silverstone menjadi panggung sempurna bagi para pembalap tim asal Noale tersebut.

Jorge Martin menjadi salah satu sosok yang cukup mencuri perhatian. Rider Aprilia Racing tersebut menyapu kemenangan pada sprint race sebelum mengakhiri balapan utama di posisi kedua.

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Tambahan 32 poin membuat Martin makin nyaman di puncak klasemen dengan koleksi 240 angka.

Marc Marquez Justru Kehilangan Banyak Poin

Situasi berbeda dialami Marc Marquez. Pembalap Ducati itu gagal menemukan kecepatan terbaiknya sepanjang akhir pekan di Inggris.

Marquez hanya finis kesembilan pada sprint race dan kemudian menempati posisi ketujuh dalam balapan utama. Hasil tersebut membuatnya hanya membawa pulang tambahan 10 poin.

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Padahal, sebelum jeda tengah musim, rider asal Spanyol itu sempat menunjukkan tren positif dan mulai mendekati para pembalap Aprilia di papan atas.

Kini, koleksi 200 poin membuat Marquez turun ke posisi keempat.

Marc Marquez mulai kehilangan pijakan setelah MotoGP Inggris 2026. Aprilia justru makin kokoh.

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