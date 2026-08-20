MotoGP 2026: Aragon Jadi Momen Comeback Fermin Aldeguer?

jpnn.com - Fermin Aldeguer mulai mendekati garis akhir masa pemulihannya.

Rider Gresini Racing itu kini membidik MotoGP Aragon 2026 sebagai kesempatan untuk kembali mengaspal setelah absen akibat cedera.

Aldeguer sebelumnya mengalami cedera pada ruas tulang belakang T7 dalam kecelakaan di Assen.

Kondisi tersebut membuat pembalap asal Spanyol itu harus melewatkan sejumlah seri, termasuk MotoGP Belanda, Jerman, dan Inggris.

Aldeguer Mulai Kembali Berlatih

Perkembangan terbaru memberikan angin segar bagi Gresini. Aldeguer telah mendapat lampu hijau dari tim medis dan kembali menjalani latihan menggunakan Ducati Panigale V2 di Sirkuit Cartagena.

Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan Aldeguer sebelum kembali mengendarai mengaspal di MotoGP 2026. Dia pun memberikan sinyal bahwa proses pemulihannya berjalan sesuai harapan.

"Hampir kembali," tulis Aldeguer pada media sosialnya di instagram.

Target berikutnya pun mengarah kepada MotoGP Aragon yang akan berlangsung pada akhir Agustus.