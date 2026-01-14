menu
MotoGP 2026: Aturan Baru dari FIM, Pembalap MotoGP Dilarang Melakukan Ini

MotoGP 2026: Aturan Baru dari FIM, Pembalap MotoGP Dilarang Melakukan Ini
Pembalap MotoGP saat ingin krmbali ke lintasan. Foto: crash

jpnn.com, JAKARTA - Federasi Internasional Balap Motor (FIM) resmi mengetatkan aturan keselamatan, dengan melarang pembalap menyalakan ulang motor di area run-off lintasan.

Regulasi baru ini akan mulai berlaku pada musim balap 2026 dan berpotensi mengubah kebiasaan yang selama ini kerap terlihat di MotoGP maupun World Superbike.

Dalam banyak balapan, momen pembalap terjatuh lalu berusaha menyalakan kembali motornya di area luar lintasan bukanlah pemandangan asing.

Dengan harapan masih bisa melanjutkan lomba, pembalap kerap dibantu marshal di area run-off.

Namun, praktik tersebut kini dinilai memiliki risiko tinggi, terutama bagi petugas lintasan yang berada dekat motor dan pembalap.

Melalui regulasi terbaru, FIM mewajibkan pembalap yang mengalami crash dan motornya mati untuk kembali ke pit lane.

Pembalap tidak lagi diperbolehkan menyalakan mesin di area run-off.

Semua upaya menyalakan motor harus dilakukan di belakang pembatas lintasan atau di area yang dinyatakan aman.

MotoGP 2026: Federasi Internasional Balap Motor (FIM) mengetatkan aturan keselamatan, dengan melarang pembalap menyalakan ulang motor di area run-off lintasan.

