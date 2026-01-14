MotoGP 2026: Aturan Baru dari FIM, Pembalap MotoGP Dilarang Melakukan Ini
jpnn.com, JAKARTA - Federasi Internasional Balap Motor (FIM) resmi mengetatkan aturan keselamatan, dengan melarang pembalap menyalakan ulang motor di area run-off lintasan.
Regulasi baru ini akan mulai berlaku pada musim balap 2026 dan berpotensi mengubah kebiasaan yang selama ini kerap terlihat di MotoGP maupun World Superbike.
Dalam banyak balapan, momen pembalap terjatuh lalu berusaha menyalakan kembali motornya di area luar lintasan bukanlah pemandangan asing.
Dengan harapan masih bisa melanjutkan lomba, pembalap kerap dibantu marshal di area run-off.
Namun, praktik tersebut kini dinilai memiliki risiko tinggi, terutama bagi petugas lintasan yang berada dekat motor dan pembalap.
Melalui regulasi terbaru, FIM mewajibkan pembalap yang mengalami crash dan motornya mati untuk kembali ke pit lane.
Pembalap tidak lagi diperbolehkan menyalakan mesin di area run-off.
Semua upaya menyalakan motor harus dilakukan di belakang pembatas lintasan atau di area yang dinyatakan aman.
MotoGP 2026: Federasi Internasional Balap Motor (FIM) mengetatkan aturan keselamatan, dengan melarang pembalap menyalakan ulang motor di area run-off lintasan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Cedera Serius Menimpa Fermin Aldeguer Bikin Ducati Pusing Jelang MotoGP 2026
- MotoGP 2026: Max Biaggi Sebut Motor Aprilia Tanpa Cela, Ducati Hati-Hati
- Marc Marquez Hadapi Ancaman Besar di MotoGP 2026, Apa Itu?
- Jelang MotoGP 2026, Fermin Aldeguer Dihantam Cedera Patah Tulang Paha
- MotoGP 2026: Marc Marquez Tinggal Selangkah Geser Rekor Valentino Rossi
- MotoGP 2026: Rahasia Kecil di Balik Helm Marc Marquez