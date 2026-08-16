MotoGP 2026 Bikin Pembalap Tertekan, Luca Marini Ungkap Masalah Ini

jpnn.com - Padatnya agenda MotoGP 2026 mulai mendapat sorotan dari para pembalap.

Luca Marini menilai persoalan kalender bukan hanya berkaitan dengan banyaknya seri, tetapi juga minimnya waktu untuk memulihkan kondisi sebelum kembali menghadapi musim berikutnya.

Marini melihat jeda antarlomba yang ada justru belum memberikan ruang istirahat secara optimal.

Setelah musim berakhir, para pembalap masih harus menjalani sejumlah agenda pengujian untuk mempersiapkan motor musim berikutnya.

Pembalap Honda itu berharap format kalender bisa diatur ulang. Menurutnya, balapan dapat dibuat lebih berdekatan sehingga jeda musim dingin menjadi lebih panjang.

"Menurut saya, jadwal MotoGP tahun ini belum ideal. Akan lebih baik balapan dibuat lebih rapat sehingga jeda musim dingin bisa diperpanjang dan kami memiliki waktu istirahat yang lebih memadai," jelas Marini.

Waktu Istirahat Jadi Persoalan

Bagi Marini, waktu kosong yang lebih panjang bukan sekadar kesempatan untuk berlibur. Pembalap membutuhkan periode tersebut untuk mengembalikan kondisi tubuh sekaligus melakukan persiapan khusus menghadapi musim baru.

"Saat ini, waktu yang tersedia sangat terbatas. Kami tidak benar-benar memiliki kesempatan untuk memulihkan kondisi tubuh sekaligus mempersiapkan diri secara maksimal menghadapi musim berikutnya," tambahnya.