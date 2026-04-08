MotoGP 2026: Bos Aprilia Racing Buka Kelemahan Marco Bezzecchi

jpnn.com - Performa impresif Marco Bezzecchi di awal musim MotoGP 2026 ternyata belum sepenuhnya memuaskan Aprilia Racing.

Meski tampil dominan dengan memenangi tiga race utama, ada satu aspek yang masih menjadi sorotan tajam.

Pembalap asal Italia itu tampil nyaris tanpa cela saat balapan utama.

Bezzecchi selalu finis terdepan di tiga seri pembuka, yakni Thailand, Brasil, dan Amerika Serikat.

Rentetan hasil itu mengantarkannya ke posisi teratas klasemen MotoGP 2026 dengan 81 poin.

Namun, cerita berbeda terjadi saat sprint race. Pembalap Italia itu belum mampu menunjukkan performa serupa di sesi balapan singkat yang digelar setiap Sabtu.

Dari tiga kesempatan yang ada, Bezzecchi hanya mengamankan satu hasil yang menghasilkan poin, yakni finis keempat di Brasil.

Adapun pada dua seri lainnya, dia gagal menuntaskan lomba.