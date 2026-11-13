MotoGP 2026: Bos Aprilia Singgung Kehebatan Marc Marquez, Ducati Beri Jawaban Menohok

jpnn.com - Persaingan Ducati dan Aprilia di MotoGP 2026 tidak hanya berlangsung di lintasan.

Kedua pabrikan juga saling memberikan pandangan mengenai faktor yang membuat Marc Marquez begitu dominan sepanjang musim ini.

CEO Aprilia Racing Massimo Rivola menilai empat motor Aprilia belum cukup untuk menghentikan keperkasaan Marquez.

Pernyataan Rivola tersebut muncul ketika membahas persaingan gelar juara konstruktor. Menurutnya, Marquez menjadi faktor pembeda karena mampu menciptakan jarak yang cukup besar dibandingkan pembalap Ducati lainnya.

Ducati Tanggapi Pernyataan Bos Aprilia

Tardozzi tidak sepenuhnya sependapat dengan pandangan Rivola. Dia menilai keberhasilan sebuah tim tidak bisa hanya ditentukan dari jumlah motor yang diturunkan dalam kompetisi.

"Memiliki empat motor seperti Aprilia memang tidak mudah untuk mengalahkan kami. Namun, Ducati juga memiliki enam motor di lintasan, dan beberapa di antaranya terkadang mampu meraih kemenangan," jelasnya.

Dia juga memberikan apresiasi terhadap kualitas motor yang dikembangkan Aprilia. Meski begitu, menurut Tardozzi, keberhasilan meraih gelar juara membutuhkan lebih banyak elemen daripada sekadar motor yang kompetitif.

Faktor Sebuah Tim Perkasa

Tardozzi menjelaskan bahwa performa sebuah tim merupakan hasil kombinasi berbagai aspek. Mulai dari kemampuan pembalap, kualitas motor, hingga koordinasi seluruh bagian organisasi.