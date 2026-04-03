MotoGP 2026: Bos Aprilia Ungkap Sisi Lain Marco Bezzecchi, Bukan Sekadar Cepat
jpnn.com - Performa impresif Marco Bezzecchi di awal MotoGP 2026 terus menuai sorotan.
Pembalap andalan Aprilia Racing itu tampil luar biasa dengan menyapu bersih kemenangan di tiga balapan utama sekaligus.
Situasi itu mengantarkannya ke puncak klasemen sementara MotoGP 2026.
Catatan tersebut membuat Bos Aprilia Massimo Rivola tak ragu melontarkan pujian.
Menurutnya, Bezzecchi menunjukkan mentalitas kuat, terutama dalam merespons hasil kurang maksimal di sesi sprint race.
"Dia memang sempat melakukan kesalahan pada hari Sabtu, tetapi mampu bangkit luar biasa di hari Minggu seperti seorang juara," ucapnya.
Meski dominan saat balapan utama, Bezzecchi masih memiliki pekerjaan rumah pada sesi sprint race.
Dua kali gagal finis membuatnya kehilangan tambahan poin yang seharusnya bisa memperlebar jarak di klasemen.
Sapu bersih full race, Marco Bezzecchi bikin Aprilia percaya diri. Ada komentar menarik dari Massimo Rivola!
- Fabio Quartararo Frustrasi dengan Mesin V4 Yamaha
- MotoGP 2026: Start Buruk Marc Marquez, Andrea Dovizioso Ungkap Kondisi Tersembunyi
- Marc Marquez Terbuka, Ternyata Ini Penyebab Sulitnya Tampil Maksimal di MotoGP 2026
- MotoGP 2026: Sempat Terpuruk, Enea Bastianini Kini Berani Menantang Marc Marquez
- Aprilia X 250TH, Superbike yang Punya Teknologi Mutakhir, Cuma 30 Unit
- MotoGP 2026: Marquez hingga Bagnaia Tak Berkutik, Ducati Masuk Masa Sulit?