MotoGP 2026: Bos Aprilia Ungkap Sisi Lain Marco Bezzecchi, Bukan Sekadar Cepat

jpnn.com - Performa impresif Marco Bezzecchi di awal MotoGP 2026 terus menuai sorotan.

Pembalap andalan Aprilia Racing itu tampil luar biasa dengan menyapu bersih kemenangan di tiga balapan utama sekaligus.

Situasi itu mengantarkannya ke puncak klasemen sementara MotoGP 2026.

Catatan tersebut membuat Bos Aprilia Massimo Rivola tak ragu melontarkan pujian.

Menurutnya, Bezzecchi menunjukkan mentalitas kuat, terutama dalam merespons hasil kurang maksimal di sesi sprint race.

"Dia memang sempat melakukan kesalahan pada hari Sabtu, tetapi mampu bangkit luar biasa di hari Minggu seperti seorang juara," ucapnya.

Meski dominan saat balapan utama, Bezzecchi masih memiliki pekerjaan rumah pada sesi sprint race.

Dua kali gagal finis membuatnya kehilangan tambahan poin yang seharusnya bisa memperlebar jarak di klasemen.