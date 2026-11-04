MotoGP 2026: Bukan Cuma Kecepatan, Ducati Singkap Rahasia Kehebatan Marc Marquez

jpnn.com - Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembalap terbaik di MotoGP 2026.

Kemenangan di Malaysia membuat pembalap asal Spanyol itu mendapat pujian istimewa dari team Manager Ducati Davide Tardozzi.

Tardozzi bahkan menempatkan Marquez dalam jajaran pembalap paling berpengaruh sepanjang sejarah.

Menurutnya, kehebatan rider berusia 33 tahun itu tidak hanya terlihat dari kecepatan di lintasan, tetapi juga kecerdasan membaca situasi dan kemampuannya membangun kepercayaan di dalam tim.

Hasil positif di Negeri Jiran membuat Marquez memperlebar jarak di klasemen menjadi 44 poin dari Jorge Martin yang duduk di posisi kedua.

Tardozzi Ungkap Keistimewaan Marquez

Tardozzi menilai Marquez memiliki kemampuan istimewa dalam mengendalikan jalannya balapan. Dia juga menyoroti kecermatan sang pembalap dalam menjaga kondisi ban hingga akhir lomba.

"Marc (Marquez) mampu mengambil keputusan yang tepat dan menunjukkan kecerdasan dalam mengatur strategi. Dia memiliki kecepatan tinggi, tetapi tetap mampu menjaga penggunaan ban belakang dengan sangat baik," ucapnya.

Lebih dari sekadar kemampuan teknis, Tardozzi juga menilai mentalitas Marquez memberikan pengaruh besar bagi Ducati.