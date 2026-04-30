MotoGP 2026: Cara Menang Marc Marquez Picu Polemik, Aprilia Minta Aturan Direvisi

jpnn.com - Sorotan terhadap kemenangan Marc Marquez di sprint race MotoGP Spanyol 2026 belum mereda.

Hasil yang diraih di Sirkuit Jerez itu justru memicu diskusi panjang mengenai kejelasan regulasi balapan.

Perdebatan muncul setelah insiden yang melibatkan Marquez di penghujung lomba.

Dalam kondisi lintasan basah, The Baby Alien sempat terjatuh sebelum akhirnya melanjutkan balapan dengan motor lain dan finis sebagai pemenang.

Situasi tersebut dinilai sejumlah pihak sebagai celah aturan yang belum diatur secara rinci.

Salah satu suara paling keras datang dari Aprilia yang meminta adanya pembahasan ulang terhadap regulasi teknis.

Direktur tim Aprilia Paolo Bonora menilai aturan terkait prosedur masuk ke pit lane masih menyisakan ruang interpretasi.

"Regulasi ini perlu diperjelas. Saat ini masih ada bagian yang belum didefinisikan dengan baik, khususnya terkait cara masuk ke pit lane," jelasnya.