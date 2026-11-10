MotoGP 2026: CEO Aprilia Bongkar Alasan Sulit Mengalahkan Marc Marquez, Oh Ternyata!
jpnn.com - Dominasi Marc Marquez di MotoGP 2026 membuat Aprilia harus menghadapi kenyataan sulit.
Meski memiliki empat pembalap yang kompetitif, pabrikan asal Italia itu ternyata belum menemukan cara efektif untuk menghentikan laju rider Ducati tersebut.
CEO Aprilia Racing Massimo Rivola menilai kehadiran empat pembalap dari timnya belum cukup untuk menandingi Marquez.
Menurutnya, persoalan utama bukan semata-mata kekuatan Ducati, melainkan kemampuan luar biasa yang dimiliki rider asal Spanyol itu.
Marc Marquez Jadi Pembeda dalam Persaingan MotoGP 2026
Aprilia diperkuat Marco Bezzecchi dan Jorge Martin di tim pabrikan. Sementara itu, Raul Fernandez serta Ai Ogura membela Trackhouse Racing sebagai tim satelit Aprilia.
Keempatnya telah menunjukkan kemampuan untuk bersaing di barisan depan. Namun, Marquez tetap menjadi sosok yang paling sulit ditaklukkan sepanjang musim ini.
Rivola bahkan mengakui bahwa jumlah pembalap yang dimiliki Aprilia tidak otomatis membuat mereka mampu mengatasi Marquez.
"Saya pernah mendengar anggapan bahwa empat pembalap Aprilia seharusnya cukup untuk mengalahkan Marquez. Namun, kenyataannya tidak demikian. Memang itulah situasi yang kami hadapi," ucapnya.
CEO Aprilia Massimo Rivola mengakui sulitnya mengalahkan Marc Marquez di MotoGP 2026. Apa yang membuat empat pembalapnya tak berdaya?
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