MotoGP 2026: Comeback Gila Marc Marquez Bikin Pengamat Tak Percaya
jpnn.com - Persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 berpotensi mencatatkan sejarah baru melalui kiprah Marc Marquez.
Pembalap Ducati tersebut kini mengumpulkan 431 poin dan unggul 60 angka atas Jorge Martin yang duduk di posisi kedua.
Pencapaian itu terasa makin istimewa karena Marquez sempat tertinggal hingga 102 poin dari pemimpin klasemen.
Kebangkitan Marquez membuat pengamat MotoGP Ricard Jove memberikan penilaian khusus.
Comeback Marc Marquez Bikin Ricard Jove Terpana
Jove menilai apa yang ditampilkan Marquez merupakan pencapaian luar biasa. Dia tidak melihat adanya pembalap lain yang pernah membalikkan situasi persaingan gelar dengan cara serupa.
"Saya rasa belum pernah ada pembalap yang mampu melakukan comeback sebesar ini," ucapnya.
Marquez sempat berada dalam situasi sulit setelah MotoGP Italia, tetapi perlahan berhasil menghapus jarak poin dari para pesaingnya.
Rekor Bagnaia Terancam Dilewati Marquez
Kini, Marquez menjadi pembalap yang harus dikejar para rivalnya. Hasil di MotoGP Qatar menjadi gambaran nyata perubahan tersebut.
Persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 berpotensi mencatatkan sejarah baru melalui kiprah Marc Marquez.
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