menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » MotoGP 2026: Crash Horor Alex Marquez Bikin Alex Rins Terguncang di Lintasan

MotoGP 2026: Crash Horor Alex Marquez Bikin Alex Rins Terguncang di Lintasan

MotoGP 2026: Crash Horor Alex Marquez Bikin Alex Rins Terguncang di Lintasan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Alex Marquez (nomor 73) saat mengaspal di MotoGP Catalunya 2026. Foto: REUTERS/Nacho Doce.

jpnn.com - Alex Rins mengungkapkan pengalaman menegangkan yang dia alami saat menyaksikan langsung insiden horor yang menimpa Alex Marquez pada MotoGP Catalunya 2026.

Pembalap Yamaha itu mengaku sempat benar-benar terkejut ketika melihat Alex terlibat kecelakaan hebat pada lap ke-12, yang membuat suasana lintasan berubah tegang dalam sekejap.

Insiden tersebut bermula ketika Alex Marquez tidak mampu menghindari motor Pedro Acosta yang melambat akibat dugaan masalah teknis.

Baca Juga:

Benturan keras membuat motor Alex kehilangan kendali hingga berakhir dengan kerusakan parah.

Situasi makin mengkhawatirkan karena pembalap Gresini Racing itu juga harus menjalani perawatan medis akibat cedera serius, termasuk patah tulang selangka kanan serta cedera pada area vertebra C7.

Rins yang berada di lintasan pada momen tersebut mengaku reaksinya sulit dikendalikan karena melihat langsung kondisi rekan sesama pembalapnya.

Baca Juga:

"Saat itu saya merasa seperti berhenti bernapas sejenak," ucapnya.

Dia menyebut situasi di dalam pit saat itu sangat sulit karena semua orang berusaha mencerna kejadian yang baru saja terjadi.

Alex Rins mengungkap momen paling menegangkan saat menyaksikan kecelakaan horor Alex Marquez di MotoGP Catalunya 2026

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI